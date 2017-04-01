Евгений Набоков: Отдал бы «Везина Трофи» Бобровскому, у него есть шанс и на «Харт Трофи»

Бывший голкипер «Сан-Хосе», «Айлендерс» и «Тампы-Бэй» Евгений Набоков назвал своих фаворитов в борьбе за «Везина Трофи», приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

«Скоро заканчивается регулярный чемпионат, и уже можно определяться с фаворитами на индивидуальные призы. Моя, вратарская, епархия – «Везина Трофи». Вижу лишь двух реальных кандидатов на этот трофей – Сергея Бобровского из «Коламбуса» и Брэйдена Холтби из «Вашингтона». Но я бы отдал его Бобровскому.

До недавних пор еще одним кандидатом можно было назвать голкипера «Миннесоты» Девана Дубника. Но последние игр 10-15 он стал выглядеть хуже. В то время как Боб как раз в этот период резко прибавил при том, что и до этого играл очень ровно и стабильно. Стабильнее, чем Дубник. А почему отдаю Сергею предпочтение перед Холтби – потому что у «Блю Джекетс» не настолько хорошая команда, как у «Кэпиталз».

Думаю, что у Бобровского есть шансы и на «Харт Трофи». Но тут, конечно, конкуренция более серьезная – и Макдэвид, и Кросби. Однако если судить о том, кто самый полезный игрок для своей команды, то у «Эдмонтона» не стоит забывать Кэма Тэлбота. У «Питтсбурга» – очень хорошая команда, там есть и Малкин, и Летанг, и Кессел, и два сильных вратаря. У «Коламбуса» настолько звездных ребят нет. Поэтому, думаю, и тут у Бобровского есть шанс», – приводит слова Набокова официальный сайт НХЛ.