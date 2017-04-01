Патрик Элиаш: Перестал себя видеть, как хожу на раскатки, матчи и отправляюсь на выезд

Форвард Патрик Элиаш объяснил, почему принял решение о завершении карьеры.

«Я не был уверен, что буду готов физически и смогу играть на желаемом уровне. Мне нравилось восстанавливаться, ходить на тренировки и работать самому, но я перестал видеть себя, как хожу на утренние раскатки, вечерние матчи и отправляюсь на выезд. А когда внутренне начинаешь сомневаться, есть у тебя желание или нет, значит настало время отступить и быть с собой честным, стоит ли это того», – приводит слова Элиаша официальный сайт НХЛ.

Напомним, 40-летний Элиаш не играл с прошлого сезона, восстанавливаясь после травмы колена. В сентябре чешский форвард приступил к тренировкам, рассчитывая на контракт в НХЛ, однако в феврале передумал продолжать карьеру.

Окончательное решение Элиаш принял после разговора с генеральным менеджером «Нью-Джерси» Рэем Шеро после дедлайна.

Всю свою карьеру в НХЛ Элиаш провел в одном клубе – «Нью-Джерси», за который выступал на протяжении 20 сезонов.