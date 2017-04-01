«Ростов» – «Краснодару»: Мужикам нужен новый магнит
«Ростов» разместил в социальных сетях афишу матча 21-го тура РФПЛ, в котором желто-синие сыграют с «Краснодаром».
На афише изображен холодильник, на котором расположены магниты команд, которых уже обыграл «Ростов» в этом сезоне и слоган «Мужикам нужен новый магнит».
В южную столицу приедут гости из @FCKrasnodar pic.twitter.com/D6uqwqOFrp— Football Club Rostov (@rostovfc) 1 апреля 2017 г.
Напомним, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий является владельцем сетевых магазинов с подобным названием.
Матч «Ростов» - «Краснодар» состоится 3 апреля в 19:30.
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