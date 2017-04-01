Юрген Клопп: Сборная Бразилии подражает «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что сборная Бразилии под руководством Тите копирует стиль его команды.

«Очевидно, что Тите нравится, как мы играем. Я не уверен на 100 процентов, но мне кажется, он хочет делать что-то похожее.

Мы несколько раз общались, не с ним лично – между нами есть языковой барьер, но через человека из его штаба, который говорит по-английски.

Я знаю, что вы думали, когда мы начали наигрывать Фирмино на позиции «девятки». Теперь он также играет в сборной. Возможно, это была не самая плохая идея.

Это хорошо для него, и особенно это хорошо для Коутиньо. Он забил великолепный гол. Во второй игре он выглядел здорово и чувствовал себя уверенно. Надеюсь, в субботу это поможет нам», – приводит Goal.com слова Клоппа.

Напомним, сборная Бразилии стала первой сборной, пробившейся на чемпионат мира 2018 года в России.

В субботу «Ливерпуль» сыграет в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» на «Энфилде».