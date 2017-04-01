Виталий Мутко: В женском одиночном катании конкуренция на Олимпиаде будет очень высокая

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко полагает, что сильная конкуренция внутри страны поможет российским фигуристкам успешно выступить на Олимпиаде-2018.

- У нас есть хорошая конкуренция в женском одиночном катании. Есть также и Сотскова, и Туктамышева, и другие перспективные девушки. Думаю, конкуренция за место в команде будет серьезная. Елена Радионова в этом году выиграла Универсиаду, спокойно и достойно. Конкуренция будет хорошая, и надеюсь, что она закалит наших девушек. В женском одиночном катании конкуренция на Олимпийских играх будет очень высокая, - заявил Мутко.

Напомним, на чемпионате мира-2017, который проходит в Хельсинки, золотую медаль завоевала россиянка Евгения Медведева.

Бронзовая медалистка прошлогоднего первенства Анна Погорилая в Финляндии стала лишь 13-й, а еще одна представительница России - Мария Сотскова - стала восьмой.



