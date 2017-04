На стадионе в Аризоне бейсболистов атаковал рой диких пчел

Предсезонный матч Главной лиги бейсбола (MLB) между клубами «Сан-Диего» и «Колорадо» на арене «Peoria Sports Complex» в Аризоне был прерван из-за атаки диких пчел, сообщает Fox Sports.

Рой насекомых облепил один из микрофонов, а затем окружил игроков Трея Уингентера, Луиса Торреса и Даниэля Кастро, а также арбитра встречи. Бейсболисты вынуждены были лечь на землю и провести в таком положении несколько минут, пока пчелы не улетели.

Никто из находившихся на поле бейсболистов не пострадал, и игра через некоторое время была возобновлена.

We’re gonna need a beekeeper – or seven. https://t.co/IbS0Zcx3jp #SpringTraining pic.twitter.com/SU8eIgYNCL