Барри Троц: Первый период матча с «Аризоной» – худший за время моей работы в «Вашингтоне»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:6).

«С начала матча они стали бегать, как заведенные, а мы оказались к этому не готовы, играя чересчур мягко.

Я уже сказал команде, что это был худший период за то время, что я здесь. У соперника было 11 голевых моментов, из них восемь – стопроцентных. Потом мы играли лучше, но первый период стоил нам матча. Соперник заслужил победу», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, дубль в ворота «Вашингтона» сделал российский форвард «койотов» Александр Бурмистров, признанный второй звездой матча.