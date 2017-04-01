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Барри Троц: Первый период матча с «Аризоной» – худший за время моей работы в «Вашингтоне»

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:6).

«С начала матча они стали бегать, как заведенные, а мы оказались к этому не готовы, играя чересчур мягко.

Я уже сказал команде, что это был худший период за то время, что я здесь. У соперника было 11 голевых моментов, из них восемь – стопроцентных. Потом мы играли лучше, но первый период стоил нам матча. Соперник заслужил победу», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, дубль в ворота «Вашингтона» сделал российский форвард «койотов» Александр Бурмистров, признанный второй звездой матча.

Матч

Аризона - Вашингтон - 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Голы:

Дворак 7:26 (1:0). Джурис (Голигоски), 9:05 (2:0). Бурмистров (Доун, Круз), 13:12 (3:0). Бэкстрём (Юханссон, Оши), 21:59 (3:1). Уинник (Орлов, Уилсон), 31:04 (3:2). Дворак 33:28 (4:2). Бурмистров (Доми, де Анжело), 37:52 (5:2). Холланд 50:17 (6:2). Уильямс (Юханссон, Нисканен), 50:37 (6:3).

Место и дата

01 апреля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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