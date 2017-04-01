Сергей Борисов: К Билялетдинову вопросов быть не должно
Эксперт «КХЛ ТВ»
Сергей Борисов высказался о работе главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы
Билялетдинова.
– К Билялетдинову вопросов быть не должно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Борисова. – Команда омолаживается, появились местные игроки. Гарипов в основе, заиграл Мусин, который сейчас лучший в обороне «Ак Барса».
– Для нынешнего
«Ак Барса» финал конференции – это потолок?
– Для этого состава, думаю, да. Очень много вопросов изнутри команды, «Ак Барс» не готов играть в финале и брать Кубок Гагарина. Есть хорошие ребята, которые могли лучше показать себя по ходу плей-офф, но я думаю, что это максимум команды. Когда в коллективе не все здорово, не все получается, максимум у команды такой. Можно только похвалить «Ак Барс», который провел хороший сезон. Я был удивлен, когда минут за семь-восемь до конца четвертого матча болельщики покидали трибуны, они были обязаны поблагодарить команду за сезон.
Напомним, «Ак Барс» дошел до финала пле-офф Восточной конференции КХЛ, где проиграл в четырех матчах магнитогорскому «Металлургу» (0-4).
Матч
Ак Барс - Металлург Мг - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы:
Коварж (Ли, Мозякин), 5:30 (0:1 - бол.). Антипин (Коварж, Мозякин), 10:18 (0:2 - бол.). Секач (Азеведо, Яруллин), 18:10 (1:2). Мозякин 26:24 (1:3). Платонов (Казионов Д.), 45:20 (1:4).
Место и дата
30 марта 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция