Василий Рац: Мы должны бойкотировать ЧМ в России, даже если сборная Украины попадет на него

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац уверен в том, что национальная команда Украины не должна играть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

- Сборная Украины сейчас в таком состоянии, что у нас очень мало шансов попасть на чемпионат мира. И в этой ситуации это даже хорошо, поскольку мундиаль пройдет в России, с которой мы воюем. Если сборная Украины все-таки попадет на чемпионат мира, тогда стоит аргументированно отказаться от участия, — цитирует Раца «Лента.ру» со ссылкой на «Вголос».

В отборочном цикле ЧМ-2018 Украина пока занимает третье место из шести команд в группе I.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.