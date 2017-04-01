Глава ХМАО просит у банка 100 миллионов рублей для «Югры»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обратилась к банку «Открытие» с просьбой оказать благотворительную помощь хоккейной «Югре» в размере 100 миллионов рублей.

Ожидается, что в ближайшее время власти региона намерены подписать с банком соглашение о сотрудничестве.

Ранее, когда Ханты-Мансийский банк принадлежал властям ХМАО, он был одним из немногих спонсоров «Югры», выделяя клубу примерно по 100 миллионов рублей в сезон.

«Продав свою долю в банке, власти Югры больше не могут напрямую влиять на решение руководителей кредитного учреждения поддерживать команду-аутсайдера. Но переговоры об этом продолжаются», – приводит Znak.com, слова своего источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, неделю назад власти ХМАО приняли решение о выделении клубу 170 миллионов рублей «на решение финансовых проблем, которые возникли у клуба по окончании сезона».

Добавим, что на этой неделе «Югра» объявила о назначении главным тренером команды Игоря Захаркина.