Глава ХМАО просит у банка 100 миллионов рублей для «Югры»
Губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обратилась к банку «Открытие»
с просьбой оказать благотворительную помощь хоккейной «Югре» в размере 100
миллионов рублей.
Ожидается, что в ближайшее время власти региона намерены подписать с банком соглашение о сотрудничестве.
Ранее, когда Ханты-Мансийский банк принадлежал властям ХМАО, он был одним из немногих спонсоров «Югры», выделяя клубу примерно по 100 миллионов рублей в сезон.
«Продав свою долю в банке, власти Югры больше не могут напрямую влиять на решение руководителей кредитного учреждения поддерживать команду-аутсайдера. Но переговоры об этом продолжаются», – приводит Znak.com, слова своего источника, знакомого с ситуацией.
Напомним, неделю назад власти ХМАО приняли решение о выделении клубу 170 миллионов рублей «на решение финансовых проблем, которые возникли у клуба по окончании сезона».
Добавим, что на этой неделе «Югра» объявила о назначении главным тренером команды Игоря Захаркина.