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Екатерина Юрлова: Продолжаю набирать форму и восстанавливаю былые кондиции, но состояние пока не лучшее

Источник:  «Тюменская арена»Комментарии

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала свою победу в масс-старте на чемпионате страны, который проходит в Увате.

- Гонка для меня сложилась очень удачно. В Тюмени бежалось уже полегче, чем в Увате. Соревнования – это лучшая тренировка. Чувствую, что продолжаю набирать форму и восстанавливаю былые кондиции. Мне в любом случае приходится делать ставку на точную стрельбу. Всё-таки функциональное состояние пока не лучшее. Но еще я обязана поблагодарить наших сервисеров. Лыжи у меня катили отлично, - цитирует Юрлову «Тюменская арена».

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
1. Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург) — 35.09,6 (0).
2. Ирина Услугина (Тюменская область) — +20,7 (1).
3. Светлана Миронова (Свердловская область) — +31,4 (4).
4. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — +43,9 (2).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) — +1.02,8 (3).
6. Галина Нечкасова (Новосибирская область) — +1.07,0 (2).
7. Дарья Виролайнен (ХМАО-Югра) — +1.07,8 (6).
8. Светлана Бочкарева (Удмуртия) — +1.08,8 (2).
9. Ольга Якушова (Красноярский край) — +1.12,9 (2).
10. Анастасия Загоруйко (Тюменская область) — +1.46,6 (5). 

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