Жозе Моуринью: Я не требую от руководства невыполнимого, но я прошу игроков, которых подписать трудно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что обозначил руководству свои пожелания по подписанию новых игроков в межсезонье.

«Я понимаю, что сейчас ситуация на рынке очень сложная. Я не глупый тренер, чтобы составить список и попросить подписать этих игроков. Я указываю имена и даю варианты, например, второй вариант на случай, если приглашение первого невозможно. Я предоставляю всю информацию, основываясь на своем анализе, опыте и планах на будущее.

У нас очень-очень хорошие отношения с руководством. Они знают, что я не требую невыполнимого, но я прошу игроков, которых подписать трудно. Это сложная работа, и они стараются делать все, что могут. Я уверен, что в конце лета у нас будут не все игроки, которые считались приоритетными, потому что непросто провести все трансферы. Но я уверен, что мы сделаем кое-что интересное и усилим команду перед следующим сезоном», – приводит Manchester Evening News слова Моуринью.