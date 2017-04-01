Александр Бурмистров: «Аризона» уже не попадает в плей-офф, но мы хотим показать тренерам и руководству, что хотим быть там
Форвард «Аризоны»
Александр Бурмистров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном»
(6:3) рассказал о том, что мотивирует команду, потерявшую шансы на выход в
плей-офф, в оставшейся части сезона.
«Думаю, самое сложное для наших соперников заключается в том, что они не знают, чего от нас ждать. Мы уже не попадаем в плей-офф, но мы стараемся показать тренерам и руководству, что хотим быть там», – приводит слова Бурмистрова официальный сайт НХЛ.
Напомним, 25-летний российский нападающий забросил две шайбы в ворота «Вашингтона» и был признан второй звездой матча. Этот дубль стал первым в карьере Бурмистрова в НХЛ.
Теперь на его счету 13 (3+10) очков в 45 матчах сезона, по ходу которого он перешел в «Аризону» из «Виннипега».
Добавим, что «Аризона» занимает предпоследнее место в Западной конференции, опережая только «Колорадо».
Матч
Аризона - Вашингтон - 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)
Голы:
Дворак 7:26 (1:0). Джурис (Голигоски), 9:05 (2:0). Бурмистров (Доун, Круз), 13:12 (3:0). Бэкстрём (Юханссон, Оши), 21:59 (3:1). Уинник (Орлов, Уилсон), 31:04 (3:2). Дворак 33:28 (4:2). Бурмистров (Доми, де Анжело), 37:52 (5:2). Холланд 50:17 (6:2). Уильямс (Юханссон, Нисканен), 50:37 (6:3).
Место и дата
01 апреля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция