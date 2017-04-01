Александр Бурмистров: «Аризона» уже не попадает в плей-офф, но мы хотим показать тренерам и руководству, что хотим быть там

Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (6:3) рассказал о том, что мотивирует команду, потерявшую шансы на выход в плей-офф, в оставшейся части сезона.

«Думаю, самое сложное для наших соперников заключается в том, что они не знают, чего от нас ждать. Мы уже не попадаем в плей-офф, но мы стараемся показать тренерам и руководству, что хотим быть там», – приводит слова Бурмистрова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 25-летний российский нападающий забросил две шайбы в ворота «Вашингтона» и был признан второй звездой матча. Этот дубль стал первым в карьере Бурмистрова в НХЛ.

Теперь на его счету 13 (3+10) очков в 45 матчах сезона, по ходу которого он перешел в «Аризону» из «Виннипега».

Добавим, что «Аризона» занимает предпоследнее место в Западной конференции, опережая только «Колорадо».