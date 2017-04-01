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Карл-Хайнц Румменигге: Выиграть Лигу чемпионов-2016/17 может любая команда, кроме «Лестера»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не видит явного фаворита в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

- Испанские клубы побеждали в Лиге чемпионов три года подряд, но, думаю, в этом сезоне им будет труднее повторить успех. Все четвертьфиналисты могут одержать победу в турнире, за исключением, может быть, «Лестера».

Трудно сказать, кто является главным фаворитом. Например, «Ювентус» очень силен, и я не уверен, что «Барселона» сможет его пройти. В составе туринцев выступает много хороших игроков, включая Дибалу, которого продадут в другой клуб только за безумные деньги, - заявил Румменигге.

Напомним, «Бавария» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сыграет с мадридским «Реалом». Другие пары: «Ювентус» - «Барселона», «Атлетико» - «Лестер» и «Монако» - «Боруссия» (Дортмунд).



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