«Уфа» - «Локомотив». Фарфан сыграет с первых минут
Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 21-го тура чемпионата России против «Уфы».
Молодцы, если не поверили 😏— ФК Локомотив (@fclm_official) 1 апреля 2017 г.
Стартовый состав «Локомотива» выглядит вот так!
Прямая трансляция #УфаЛоко на @MatchTV и «Нашем футболе» pic.twitter.com/ffba0NhlVt
В составе железнодорожников дебютирует перуанский вингер Джефферсон Фарфан, пополнивший состав команды в зимнее трансферное окно.
Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч с «Уфой» будут бесплатными
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Карп, Никитин, Пуцко, Сухов, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Фатай, Сысуев
Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Тарасов, Фарфан, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Фернандеш
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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