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«Уфа» - «Локомотив». Фарфан сыграет с первых минут

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч 21-го тура чемпионата России против «Уфы». 

В составе железнодорожников дебютирует перуанский вингер Джефферсон Фарфан, пополнивший состав команды в зимнее трансферное окно.

Билеты для болельщиков «Локомотива» на матч с «Уфой» будут бесплатными

Матч

Уфа - Локомотив

Состав

Уфа: Беленов, Карп, Никитин, Пуцко, Сухов, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Фатай, Сысуев

Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Тарасов, Фарфан, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Фернандеш

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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