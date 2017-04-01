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Борис Майоров: «Магнитка» выше головы еще не прыгала

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о выступлении магнитогорского «Металлурга» в нынешнем плей-офф.

- «Магнитка» выше головы еще не прыгала, - заявил Борис Майоров. - Но если судить по матчам финала Восточной конференции, у уральцев меня поразила строжайшая дисциплина в обороне, великолепная игра Кошечкина, ну и, конечно, первое звено, которое забросило львиную долю шайб.

Напомним, что «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина одолел «Ак Барс» со счетом 4 – 0. В финале действующий чемпион КХЛ встретится со СКА. Перый матч серии пройдет 8 апреля в Магнитогорске.

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