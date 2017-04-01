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Бой Пакьяо - Хорн может состояться 2 июля

Источник:  France-PresseКомментарии

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо может провести следующий поединок в начале июля.

- Мы работаем над деталями боя 2 июля, - заявил советник Пакьяо Майкл Конц.

Ожидается, что соперником Мэнни будет австралиец Джефф Хорн.

Ранее был отменен запланированный на май поединок знаменитого филиппинца с Амиром Ханом. По словам промоутера Боба Арума, этот бой может быть организован будущей осенью.

В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить спортивную карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей.

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