Бой Пакьяо - Хорн может состояться 2 июля

Хуан Мануэль Маркес: Не соглашусь на пятый бой с Пакьяо даже за 100 млн

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес заявил, что ни при каких условиях не согласится на пятый бой с чемпионом WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.