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«Зенит»-м сыграл вничью с «Рубином»-м

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 22-го тура первенства молодежных команд между «Зенитом» и «Рубином» закончился вничью со счетом 2:2.

У петербуржцев отличились Даниил Культинов и Дмитрий Кириллов. Защитник Алексей Плотников забил в свои ворота. Еще один мяч казанцев на счету  Михаила Яковлева.

Напомним, в следующем туре 7 апреля команда Игоря Симутенкова сыграет с молодежным составом «Анжи», «Рубин»-м в тот же день встретится с «Томью»-м.

«Зенит»-м с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, на первом месте с 48 баллами идет молодежка ЦСКА. «Рубин»-м с 30 очками занимает седьмое место.

Матч

Рубин (мол) - Зенит (мол) - 2:2 (0:1)

Голы

Культинов 42 (0:1). Голдобин 53 (1:1). Яковлев 64 (2:1). Кириллов 71 (2:2).

Место и дата

01 апреля 12:00, Рубин, Онлайн-трансляция

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