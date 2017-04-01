«Зенит»-м сыграл вничью с «Рубином»-м
Матч 22-го тура
первенства молодежных команд между «Зенитом» и «Рубином» закончился вничью со
счетом 2:2.
У петербуржцев отличились Даниил Культинов и Дмитрий
Кириллов. Защитник Алексей Плотников забил в свои ворота. Еще один мяч казанцев
на счету Михаила Яковлева.
Напомним, в следующем туре 7 апреля команда Игоря
Симутенкова сыграет с молодежным составом «Анжи», «Рубин»-м в тот же день
встретится с «Томью»-м.
«Зенит»-м с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, на первом месте с 48 баллами идет молодежка ЦСКА. «Рубин»-м с 30 очками занимает седьмое место.
Матч
Рубин (мол) - Зенит (мол) - 2:2 (0:1)
Голы
Культинов 42 (0:1). Голдобин 53 (1:1). Яковлев 64 (2:1). Кириллов 71 (2:2).
Место и дата
01 апреля 12:00, Рубин, Онлайн-трансляция