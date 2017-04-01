«Зенит»-м сыграл вничью с «Рубином»-м

Матч 22-го тура первенства молодежных команд между «Зенитом» и «Рубином» закончился вничью со счетом 2:2.

У петербуржцев отличились Даниил Культинов и Дмитрий Кириллов. Защитник Алексей Плотников забил в свои ворота. Еще один мяч казанцев на счету Михаила Яковлева.

Напомним, в следующем туре 7 апреля команда Игоря Симутенкова сыграет с молодежным составом «Анжи», «Рубин»-м в тот же день встретится с «Томью»-м.

«Зенит»-м с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, на первом месте с 48 баллами идет молодежка ЦСКА. «Рубин»-м с 30 очками занимает седьмое место.