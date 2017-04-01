Виталий Мутко: Мы никак не можем повлиять на ситуацию в ФИДЕ, это международная организация

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал непростую ситуацию, сложившуюся в Международной шахматной федерации.

- «Естественно, есть силы, которые поднимают вопрос, что Илюмжинов не в полном объеме может исполнять свои обязанности. Те силы, которые проигрывали, которые были против него. Мы никак на это повлиять не можем, это международная спортивная организация, - заявил Мутко.

Ранее на официальном сайте ФИДЕ появилась информация, что президент федерации Кирсан Илюмжинов принял решение уйти в отставку.

Постоянный президент по уставу может быть избран только общим конгрессом ФИДЕ. По плану выборы главы Международной шахматной федерации должны были состояться в сентябре следующего года.

Илюмжинов, который возглавлял организацию с 1995 года, опроверг сообщения о своей отставке. В интервью корреспонденту «Советского спорта» он назвал эту информацию «провокацией» и заявил, что за ней «стоят представители США и Великобритании».

