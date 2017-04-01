Арсен Венгер: Конечно, я планирую будущее «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что строит свою работу, держа в уме планы на следующий сезон.

«Канониры» до сих пор не объявили, останется ли 67-летний француз, у которого летом заканчивается контракт, в клубе в следующем сезоне.

«Конечно, я учитываю планы на следующий сезон. Неважно, буду я работать в клубе два месяца или десять лет, я составляю планы на будущее. Я выполняю свою работу, как и раньше.

Трансферы? «Арсенал» – бренд, который уважают во всем мире. Имя «Арсенала» больше, чем мое имя. Игрок приходит не к Арсену Венгеру, а в «Арсенал». Сейчас мы не работаем над трансферами, но мы анализируем, что нам нужно усилить. На данный момент мы не ведем переговоры с игроками», – приводит ESPN FC слова Венгера.

Напомним, нынешний сезон для Венгера 21-й в клубе. Перед матчем 30-го тура с «Манчестер Сити» на «Эмирейтс» «Арсенал» занимает шестое место в премьер-лиге.