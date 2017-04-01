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Нурмагомедов планирует провести бой в сентябре

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский боец Хабиб Нурмагомедов намерен провести следующий поединок в UFC будущей осенью.

- Мы остановимся пока на месяце - это сентябрь. С кем - это уже будут решать менеджмент и UFC, - заявил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона мира.

Однако за несколько часов до официального взвешивания российский боец был госпитализирован из-за форсированной сгонки массы.

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