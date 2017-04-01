Хенрик Лундквист: Немногие подумают о том, чтобы бросить в голову, а Кросби это сделал
Голкипер «Рейнджерс»
Хенрик Лундквист после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4 Б)
рассказал о шайбе, пропущенной после броска с отрицательного угла форварда
Сидни Кросби.
«Он бросал в мою голову. Шайба ударилась в голову, и я никак не мог отбить ее. Он удивил меня. Немногие подумают о том, чтобы бросить в голову из такого положения, а он сделал это. Надо отдать ему должное, – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, гол в матче с «Рейнджерс» стал для Кросби 43-м в сезоне, и он продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона.
Добавим, что Кросби также отличился в послематчевой серии буллитов.
Матч
Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 Б. (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Гентзел (Кросби, Кессел), 20:39 (0:1). Кросби (Хэйнси, Шири), 30:46 (0:2). Холден 39:33 (1:2). Раст (Коул), 46:46 (1:3). Нэш (Жирарди, Миллер), 48:50 (2:3). Крейдер (Холден, Миллер), 59:48 (3:3).
Победный буллит:
Кросби - 3:4.
Место и дата
01 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция