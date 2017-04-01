Хенрик Лундквист: Немногие подумают о том, чтобы бросить в голову, а Кросби это сделал

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4 Б) рассказал о шайбе, пропущенной после броска с отрицательного угла форварда Сидни Кросби.

«Он бросал в мою голову. Шайба ударилась в голову, и я никак не мог отбить ее. Он удивил меня. Немногие подумают о том, чтобы бросить в голову из такого положения, а он сделал это. Надо отдать ему должное, – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, гол в матче с «Рейнджерс» стал для Кросби 43-м в сезоне, и он продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона.

Добавим, что Кросби также отличился в послематчевой серии буллитов.