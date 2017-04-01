Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ливерпуль3 : 1Эвертон
Футбол  Динамо3 : 0Тамбов
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-2
Футбол  Уфа0 : 1Локомотив
Футбол  Челси- : -Кристал Пэлас
Футбол  Арсенал Тула- : -Томь
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бах и президент Финляндии Нийнисте пообщались с Погорилой после произвольной программы

Комментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Финляндии Саули Нийнисте пообщались с российской фигуристкой Анной Погорилой после ее выступления в произвольной программе на чемпионате мира в Хельсинки.

«С президентом Финляндии Саули Нийнистё и президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Thank you very much. И всем спасибо большое за поддержку», – написала Погорилая в инстаграме.

Напомним, в произвольной программе 18-летняя Погорилая показала 15-й результат и в итоговом положении опустилась с четвертого на 13-е место.

Добавим, что золото чемпионата Европы выиграла Евгения Медведева, а еще одна российская фигуристка – Мария Сотскова – стала восьмой. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Прокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мирПрокат не задался, получился рекорд. Как Медведева покорила мирВторой комплект наград на чемпионате мира в Хельсинки разыграли фигуристки. Женское катание переживает сейчас своеобразный ренессанс.Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию с мировым рекордомНа чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) завершились соревнования в одиночном катании у женщин. Победу одержала российская фигуристка Евгения Медведева.«Хартвалл Арена» благоволит канадкам. Лучше только Медведева«Хартвалл Арена» благоволит канадкам. Лучше только МедведеваВ утренней части чемпионата мира по фигурному катанию соревновались девушки.Анна Погорилая: Я откатала чисто, но какие оценки поставили, такие поставилиБронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая не стала комментировать судейство и свои оценки за короткую программу на чемпионате мира в Хельсинки.Медведева лидирует после короткой программе на чемпионате мира в ХельсинкиДействующая чемпионка мира Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки.В Хельсинки стартует чемпионат мираСегодня в Хельсинки стартует чемпионат мира по фигурному катанию.Томас Бах: Бюджет Игр-2020 был сокращен вдвоеПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что бюджет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио был сокращен наполовину от начальной цифры.Шамиль Тарпищев: Встреча с президентом МОК Томасом Бахом прошла конструктивноПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил агентству «Р-Спорт», что его встреча с главой МОК Томасом Бахом прошла в конструктивном ключе.Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в ХельсинкиСтал известен состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.Никита Крюков: Поставят бюст на родине, буду только радНикита Крюков: Поставят бюст на родине, буду только радОлимпийский чемпион Никита Крюков по возвращении из Лахти, где выиграл свое третье золото чемпионата мира.Международная конференция по допингу пройдет в 2019 годуПрезидент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сообщил, что международная конференция по допингу в спорте пройдет в 2019 году.Митинг в Нью-Йорке: МОК лучше бы не Россию судил за допинг, а решил вопрос с НХЛМитинг в Нью-Йорке: МОК лучше бы не Россию судил за допинг, а решил вопрос с НХЛВажная встреча прошла в Нью-Йорке, на ней решалась судьба участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018. Но решение снова не принято. Почему?Томас Бах: Надеюсь, МОК, ИИХФ и НХЛ придут к соглашению по вопросу участия игроков в ОлимпиадеПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах подвел итоги встречи, на которой обсуждался вопрос участия игроков НХЛ в будущих Играх-2018.Фазель и Бах проведут встречу с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков в олимпийском турниреПрезидент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в пятницу проведут встречу с руководством НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2018 года.Анна Погорилая: Когда в мою машину врезалось такси, подумала – за что?Анна Погорилая: Когда в мою машину врезалось такси, подумала – за что?Серебряная медалистка чемпионата Европы в Остраве – о трудностях, страхах, предчувствиях и несогласии с теорией падающего бутерброда.Анна Погорилая: Костнер - эталон женского катанияРоссийская фигуристка Анна Погорилая считает итальянку Каролину Костнер эталоном.Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалейРоссийские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалейРоссийские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве и тем самым выиграли медальный зачет.Анна Погорилая: В свободный день на чемпионате Европы проехали в трамвае «зайцами»Российская фигуристка Анна Погорилая, завоевавшая в пятницу серебро чемпионата Европы в Остраве, рассказала, что за день до произвольной программы она проехала без билета в трамвае.Анна Погорилая: Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкатьАнна Погорилая: Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкатьОбладательница серебряной медали чемпионата Европы 2017 года по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала результаты соревнования, которые проходили в чешской Остраве.Лунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историюЛунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историюЕвгения Медведева выиграла второй подряд титул чемпионки Европы, а еще в тот же день исполнила то, что не удавалось доселе никому и никогда.
Фигурное катание
Бах и президент Финляндии Нийнисте пообщались с Погорилой после произвольной программы
MMA
Нурмагомедов планирует провести бой в сентябре
Шахматы
Виталий Мутко: Мы никак не можем повлиять на ситуацию в ФИДЕ, это международная организация
Бокс
Бой Пакьяо - Хорн может состояться 2 июля
все новости
Анна Погорилая
Анна Погорилаявсе новости
Томас Бах
Томас Бахвсе новости