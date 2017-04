Бах и президент Финляндии Нийнисте пообщались с Погорилой после произвольной программы

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Финляндии Саули Нийнисте пообщались с российской фигуристкой Анной Погорилой после ее выступления в произвольной программе на чемпионате мира в Хельсинки.

«С президентом Финляндии Саули Нийнистё и президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Thank you very much. И всем спасибо большое за поддержку», – написала Погорилая в инстаграме.

Напомним, в произвольной программе 18-летняя Погорилая показала 15-й результат и в итоговом положении опустилась с четвертого на 13-е место.

Добавим, что золото чемпионата Европы выиграла Евгения Медведева, а еще одна российская фигуристка – Мария Сотскова – стала восьмой.