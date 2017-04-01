Ханю выиграл золото чемпионата мира, установив мировой рекорд в произвольной программе
Олимпийский чемпион Сочи-2014 японец Юдзуру Ханю выиграл золотую медаль чемпионата мира-2017 в Хельсинки.
После короткой программы 22-летний Ханю занимал только пятое место, но в произвольной он смог улучшить свой же мировой рекорд (223,20 балла). Юдзуру стал чемпионом мира впервые с 2014 года.
Серебряным призером стал еще один японский фигурист Шома Уно. Он уступил Ханю чуть более двух баллов. На третьем месте - китаец Цзинь Боян.
Двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, будучи лидером после короткой программы, сегодня выступил неудачно и не смог защитить свой титул. Он показал четвертый итоговый результат.
Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли 8-е и 11-е места соответственно.
Сегодня вечером соревновательную программу мирового первенства завершат танцоры.
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат мира
Мужчины. Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 321,59.
2. Шома Уно (Япония) — 319,31.
3. Цзинь Боян (Китай) — 303,58…
8. Михаил Коляда (Россия) — 257,47…
11. Максим Ковтун (Россия) — 245,84.