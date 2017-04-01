Ханю выиграл золото чемпионата мира, установив мировой рекорд в произвольной программе

Олимпийский чемпион Сочи-2014 японец Юдзуру Ханю выиграл золотую медаль чемпионата мира-2017 в Хельсинки.

После короткой программы 22-летний Ханю занимал только пятое место, но в произвольной он смог улучшить свой же мировой рекорд (223,20 балла). Юдзуру стал чемпионом мира впервые с 2014 года.



Серебряным призером стал еще один японский фигурист Шома Уно. Он уступил Ханю чуть более двух баллов. На третьем месте - китаец Цзинь Боян.

Двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, будучи лидером после короткой программы, сегодня выступил неудачно и не смог защитить свой титул. Он показал четвертый итоговый результат.

Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли 8-е и 11-е места соответственно.

Сегодня вечером соревновательную программу мирового первенства завершат танцоры.

Хельсинки (Финляндия)



Чемпионат мира

Мужчины. Итоговое положение



1. Юдзуру Ханю (Япония) — 321,59.

2. Шома Уно (Япония) — 319,31.

3. Цзинь Боян (Китай) — 303,58…

8. Михаил Коляда (Россия) — 257,47…

11. Максим Ковтун (Россия) — 245,84.