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«Уфа», «Оренбург», «ЦСКА» и Михаил «TORRESPNZ» Запорожец вышли в полуфинал Чемпионата РФПЛ по киберфутболу

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Определились полуфиналисты Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.

Четвертьфинальные матчи: 

Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) 2-1 Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар)
Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) 2-1 Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (УФА) 2-0 Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал)
Михаил «TORRESPNZ» Запорожец 2-0 Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар)

Полуфиналы:

Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (УФА) - Михаил «TORRESPNZ» Запорожец

«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.

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