«Уфа», «Оренбург», «ЦСКА» и Михаил «TORRESPNZ» Запорожец вышли в полуфинал Чемпионата РФПЛ по киберфутболу
Определились полуфиналисты Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.
Четвертьфинальные матчи:
Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) 2-1 Андрей «22DRON11» Коннов (Краснодар)
Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) 2-1 Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (УФА) 2-0 Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал)
Михаил «TORRESPNZ» Запорожец 2-0 Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар)
Полуфиналы:
Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) - Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА)
Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (УФА) - Михаил «TORRESPNZ» Запорожец
«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически