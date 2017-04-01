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Директор турнира в Штутгарте: Шарапова многое сделала для нашего турнира

Источник:  Suddeutsche ZeitungКомментарии

Директор турнира Porsche Tennis Grand Prix Маркус Гюнтхард объяснил решение организаторов предоставить wild card российской теннисистке Марии Шараповой, для которой турнир в Штутгарте станет первым после дисквалификации.

«Решение было принято исходя из ее спортивных достижений и того, что она сделала для турнира. Она является послом нашего бренда. Она не только пятикратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, она также три раза побеждала здесь. Когда она играет, трибуны бурлят. Мы замечаем устойчивый рост продаж билетов в последние годы. И она внесла важный вклад в это.

Матчи первого круга в среду – это обычное явление для нас. В прошлом сезоне в среду проходили пять матчей первого круга. Это не правило для Марии. Конечно, это совпадение в том, что дисквалификация заканчивается 25 апреля. Это не было специально организовано нами. Мы придерживаемся правил и координируем действия с ITF и WTA», – сказал Гюнтхард в интервью Suddeutsche Zeitung.

Напомним, турнир в Штутгарте пройдет с 24 по 30 апреля. При этом Шарапова может провести первый матч только в среду.

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