Вратарь Мариано Андухар: Месси не стоит возвращаться в сборную Аргентины, люди его не ценят

Вратарь «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Мариано Андухар полагает, что Лионелю Месси стоит завершить карьеру в национальной команде.

- Я считаю, что Месси не стоит возвращаться, но ему очень нравится играть за сборную. Но в самом деле, зачем ему возвращаться? Чтобы его снова освистали? Никто его не ценит.



Все говорят: «Почему он не играет за Аргентину так, как за «Барселону»?»



Его обвиняют в недостатке самоотдачи, хотя сами просили его вернуться в сборную. Люди не ценят то, что имеют, пока не потеряют это, — заявил Андухар.

Напомним, Лионель объявил о своем уходе из национальной сборной летом 2016 года после поражения в финале Кубка Америки от чилийцев в серии пенальти. Но затем нападающий пересмотрел свое решение.



На этой неделе Месси был дисквалифицирован на четыре матча сборной за оскорбления в адрес линейного арбитра во время матча квалификации ЧМ-2018 против команды Чили.