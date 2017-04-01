«Рубин» – «Зенит». Кержаков полетел в Казань, Смольников пропустит матч
Тренерский штаб «Зенита»
назвал игроков, которые отправились в Казань на матч 21-го тура РФПЛ против «Рубина».
Вратари: Юрий
Лодыгин, Андрей Лунев, Никита Гойло;
Защитники: Александр
Анюков, Николас Ломбертс, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений
Чернов;
Полузащитники:
Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан
Молло, Данни, Олег Шатов;
Нападающие: Лука
Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
Напомним, матч «Рубин» – «Зенит» пройдет 2 апреля в
Казани и начнется в 14:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
«Зенит» с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, столько же балов у ЦСКА, который идет на втором месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками в активе, «Рубин» с 27 баллами занимает девятое место.
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков перед вылетом не тренировался с командой из-за болезни.
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Матч
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция