Фарфан забил первый гол за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил свой первый гол за красно-зеленых.

32-летний перуанец дебютировал в команде в матче 21-го тура премьер-лиги с «Уфой». И на 37-й минуте первого тайма удар Фарфана из-за пределов штрафной площади застал врасплох голкипера Александра Беленова.

Напомним, предыдущие полтора сезона Фарфан провел в ОАЭ, выступая за «Аль-Джазиру», а до этого семь лет провел в немецком «Шальке».

Отметим, что этот гол стал первым для «Уфы», пропущенным в матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Предыдущие четыре матча «Уфа» сыграла «на ноль».

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча