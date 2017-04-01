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Фарфан забил первый гол за «Локомотив»

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Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил свой первый гол за красно-зеленых.

32-летний перуанец дебютировал в команде в матче 21-го тура премьер-лиги с «Уфой». И на 37-й минуте первого тайма удар Фарфана из-за пределов штрафной площади застал врасплох голкипера Александра Беленова.

Напомним, предыдущие полтора сезона Фарфан провел в ОАЭ, выступая за «Аль-Джазиру», а до этого семь лет провел в немецком «Шальке».

Отметим, что этот гол стал первым для «Уфы», пропущенным в матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Предыдущие четыре матча «Уфа» сыграла «на ноль».

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча

Матч

Уфа - Локомотив - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Фарфан 37 (0:1).

Состав

Уфа: Беленов, Карп, Никитин, Пуцко, Сухов, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Фатай, Сысуев

Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Тарасов, Фарфан, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Фернандеш

Предупреждения:

нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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