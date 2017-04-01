Фарфан забил первый гол за «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива»
Джефферсон Фарфан забил свой первый гол за красно-зеленых.
32-летний перуанец дебютировал в команде в матче 21-го тура премьер-лиги с «Уфой». И на 37-й минуте первого тайма удар Фарфана из-за пределов штрафной площади застал врасплох голкипера Александра Беленова.
Напомним, предыдущие полтора сезона Фарфан провел в ОАЭ, выступая за «Аль-Джазиру», а до этого семь лет провел в немецком «Шальке».
Отметим, что этот гол стал первым для «Уфы», пропущенным в матчах под руководством нового главного тренера Сергея Семака. Предыдущие четыре матча «Уфа» сыграла «на ноль».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Фарфан 37 (0:1).
Состав
Уфа: Беленов, Карп, Никитин, Пуцко, Сухов, Живоглядов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Фатай, Сысуев
Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Тарасов, Фарфан, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Фернандеш
Предупреждения:
нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция