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Юлиан Брандт согласился перейти из «Байера» в «Баварию»

Источник:  BildКомментарии

Вингер леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт намерен продолжить карьеру в «Баварии». 

По информации Bild, 20-летний футболист уже дал устное согласие на переход в мюнхенский гранд.

Действующий контракт Брандта с «Байером» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных в этом договоре составляет 30 миллионов евро.

Юлиан провел 5 матчей за сборную Германии. Также он принял участие в олимпийском турнире-2016 в Рио-де-Жанейро.


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