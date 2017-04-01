Юлиан Брандт согласился перейти из «Байера» в «Баварию»

Вингер леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт намерен продолжить карьеру в «Баварии».

По информации Bild, 20-летний футболист уже дал устное согласие на переход в мюнхенский гранд.

Действующий контракт Брандта с «Байером» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных в этом договоре составляет 30 миллионов евро.

Юлиан провел 5 матчей за сборную Германии. Также он принял участие в олимпийском турнире-2016 в Рио-де-Жанейро.



