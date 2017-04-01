Валерий Рейнгольд: «Локомотив» и «Уфа» забьют не более одного гола

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором «Уфа» примет «Локомотив».

«Обе команды предпочитают действовать от обороны. «Локомотив» выглядит целостнее, а «Уфе» очень везло в предыдущих матчах, хотя сама по себе команда ничего особенного не показала. Большой интриги не жду. Скорее всего, дело ограничится одним голом. В пользу «Локомотива», - считает Рейнгольд.

Напомним, в сентябре минувшего года команды уже встречались в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Уфы. Стоит отметить, что спустя месяц в рамках товарищеского матча уфимцы одолели москвичей со счетом 3:1.