«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби

«Ливерпуль» дома взял верх над «Эвертоном» (3:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Садио Мане (8-я минута), Филиппе Коутиньо (31-я) и Дивок Ориги (60-я), у гостей - Мэттью Пеннингтон (28-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда Югрена Клоппа набрала 59 очков и догнала идущий втором «Тоттенхэм». Правда, у «шпор» две игры в запасе. В активе «ирисок» 50 баллов и седьмая строчка.

В следующем туре «Ливерпуль» 5 апреля примет «Борнмут», а «Эвертон» днем ранее сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».