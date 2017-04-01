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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в мерсисайдском дерби

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ливерпуль» дома взял верх над «Эвертоном» (3:1) в 30-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Садио Мане (8-я минута), Филиппе Коутиньо (31-я) и Дивок Ориги (60-я), у гостей - Мэттью Пеннингтон (28-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. 

Команда Югрена Клоппа набрала 59 очков и догнала идущий втором «Тоттенхэм». Правда, у «шпор» две игры в запасе. В активе «ирисок» 50 баллов и седьмая строчка.

В следующем туре «Ливерпуль» 5 апреля примет «Борнмут», а «Эвертон» днем ранее сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

Матч

Ливерпуль - Эвертон - 3:1 (2:1)

Голы

Мане 8 (1:0). Пеннингтон 29 (1:1). Коутиньо 31 (2:1). Ориги 60 (3:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Джан, Лейва, Милнер, Коутиньо (Арнольд, 73), Мане (Ориги, 57), Вейналдум, Фирмино (Клаван, 90)

Эвертон: Роблес, Холгейт, Пеннингтон (Бэрри, 68), Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Дэвис (Валенсия, 67), Баркли, Колверт-Льюин (Миральяс, 82), Гуйе, Лукаку

Предупреждения:

Джан, 69 - Дэвис, 26; Баркли, 40; Уильямс, 63

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

01 апреля 14:30, Энфилд, Текстовая трансляция

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