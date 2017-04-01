Николай Голдобин: Забил в первой же игре за «Ванкувер», очень надеялся, что смогу забивать и дальше

Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин оценил свои первые матчи после обмена из «Сан-Хосе».

«В первой игре испытывал классные эмоции, так как сразу же удалось забросить шайбу. Очень надеялся, что смогу забивать и в следующих матчах, но не получилось. На самом деле и команды пошли очень сложные, которые ведут серьезную борьбу в турнирной таблице.

Мы, конечно, тоже боролись и выкладывались по полной, но было тяжело противостоять соперникам. Например, «Анахайм» помимо того, что сражается за каждое очко, является силовой командой, против таких сложно играть.

Опять же хочу отметить, что у нас сейчас большое количество молодых игроков, а если посмотреть на клубы, попадающие в плей-офф на Западе, то там основную роль играют опытные хоккеисты», – приводит слова Голдобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Сан-Хосе» обменял Голдобина в «Ванкувер» 1 марта. За прошедший месяц 21-летний российский форвард провел восемь матчей за «Кэнакс» и забил один гол.