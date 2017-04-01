Владимир Крикунов: Молодежь сейчас почти не тренируется, они отдыхают по 5 месяцев
Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов считает, что в ближайшем будущем никто из молодых игроков не сможет составить конкуренцию нападающим магнитогорского «Металлурга» Данису Зарипову и Сергею Мозякину.
- Знаете, если посмотреть, как сейчас молодежь тренируется –
она никогда не будет наступать на пятки Зарипову и Мозякину. Она их никогда не
догонит. Молодежь сейчас почти не тренируется. Это раньше молодые игроки
работали по 11 месяцев и росли, а сейчас они отдыхают по 5 месяцев в году. Как
они могут догнать Зарипова или Мозякина? Никому они не наступают на пятки,
ветераны так и будут играть, пока им это позволяет здоровье, - приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.
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