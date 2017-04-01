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Панченко с 19 мячами упрочил лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, забив третий мяч бело-голубых в домашней встрече 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом», довел количество  своих мячей в этом сезоне до 19.

Таким образом, он упрочил лидерство в списке лучших голеадоров турнира. В активе идущего вторым игрока «Тюмени» Хасана Мамтова 17 мячей, у форварда «Тосно» Антона Заболотного - 10.

Отметим, что Панченко только один гол забил с пенальти, тогда как Мамтов 8 раз поражал ворота с одиннадцатиметровой отметки, а Заболотный - три.

Матч

Динамо - Тамбов - 3:0 (2:0)

Голы

Белоруков 23 (1:0). Луценко 44 (2:0). Катрич 48 (3:0).

Состав

Динамо: Шунин, Темников (Маркелов, 58), Белоруков, Козлов, Хольмен, Калугин (Морозов, 87), Соснин, Зотов (Кузьмин, 64), Катрич, Панченко, Луценко

Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Быстров, Столяренко (Овсиенко, 28), Рыбин (Шляков, 60), Шевчук, Чернышов (Сорокин, 54), Мурнин, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Делькин

Незабитые пенальти

Луценко (Динамо), 30

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

01 апреля 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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