Панченко с 19 мячами упрочил лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, забив третий мяч бело-голубых в домашней встрече 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом», довел количество своих мячей в этом сезоне до 19.

Таким образом, он упрочил лидерство в списке лучших голеадоров турнира. В активе идущего вторым игрока «Тюмени» Хасана Мамтова 17 мячей, у форварда «Тосно» Антона Заболотного - 10.

Отметим, что Панченко только один гол забил с пенальти, тогда как Мамтов 8 раз поражал ворота с одиннадцатиметровой отметки, а Заболотный - три.