Панченко с 19 мячами упрочил лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, забив третий мяч бело-голубых в домашней встрече 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом», довел количество своих мячей в этом сезоне до 19.
Таким образом, он упрочил лидерство в списке лучших голеадоров турнира. В активе идущего вторым игрока «Тюмени» Хасана Мамтова 17 мячей, у форварда «Тосно» Антона Заболотного - 10.
Отметим, что Панченко только один гол забил с пенальти, тогда как Мамтов 8 раз поражал ворота с одиннадцатиметровой отметки, а Заболотный - три.
Матч
Голы
Белоруков 23 (1:0). Луценко 44 (2:0). Катрич 48 (3:0).
Состав
Динамо: Шунин, Темников (Маркелов, 58), Белоруков, Козлов, Хольмен, Калугин (Морозов, 87), Соснин, Зотов (Кузьмин, 64), Катрич, Панченко, Луценко
Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Быстров, Столяренко (Овсиенко, 28), Рыбин (Шляков, 60), Шевчук, Чернышов (Сорокин, 54), Мурнин, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Делькин
Незабитые пенальти
Луценко (Динамо), 30
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция