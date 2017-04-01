Антон Шипулин: Хотим раньше начать тренировки, чтобы быстрее войти в олимпийский сезон

Олимпийский чемпион и чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги нынешнего сезона и рассказал о подготовке к олимпийскому сезону.

– Нынче были и позитивные моменты, и негативные, – приводит АСН «Тюменская Арена» слова Шипулина. – На чемпионате мира в Австрии не получилось в личных гонках выиграть награду. Хотя очень старался. Но я все-таки рад, что мы на планетарном форуме завоевали золото в мужской эстафете. Так что давняя мечта осуществилась. И моя, и других ребят. Также сумели российской командой взять бронзу смешанной эстафеты. Были и другие успехи. Удавалось подниматься на подиумы в гонках Кубка мира.

– Для вас сезон прошел стабильно?

– Более-менее. Были какие-то нюансы в соревновательном процессе. На спринтах порой допускал много промахов. И это, конечно, выбивало из колеи. Проигрывал по времени конкурентам, и приходилось их догонять. В целом, все было нормально, но можно было лучше. Есть куда расти. Еще много ошибок. И хотя сезон пока не закончился, мы с тренерами начали прорабатывать тактику на следующий подготовительный период. Надеюсь, благодаря этому проблемы, которые испытывал в нынешнем соревновательном периоде, исправим. В первую очередь, надо поработать над стрельбой. В прошлом межсезонье мы делали акцент на большие силовые объемы. Теперь их немного уменьшим. Будем больше концентрироваться на скоростных качествах, что, надеюсь, лучшим образом отразится на лыжне. В этом сезоне было очень много гонок, нужно, чтобы организм восстановился. От некоторых стартов чемпионата России пришлось отказаться. Потому что мы нынче раньше хотим начать тренировочный процесс для того, чтобы быстрее войти в олимпийский сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Шипулин занял второе место в общем зачете Кубка мира, уступив только французу Мартену Фуркаду.