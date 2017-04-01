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«Зенит-2» – «Спартак-2». Селихов сыграет в воротах москвичей

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Тренерский штаб «Спартака-2» определился с составом на матч 29-го тура ФНЛ против «Зенита-2».

Стартовый состав: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев (к), Шанбиев, Леонтьев, Пантелеев, Савичев, З. Бакаев, Мелкадзе, Федчук;

Запасные: Филиппов, Щербаков, Сокол, Синодзука, Мамин, Нимели, Руденко.

4 марта Селихов провел матч в молодежном первенстве России за «Спартак»-м против «Краснодара»-м. 22-летний вратарь перешел в московский клуб из «Амкара» в зимнее трансферное окно.

Напомним, матч «Зенит-2» – «Спартак-2» пройдет 1 апреля в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Команда Владислава Радимова занимает с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, москвичи с 41 баллом идут на седьмом месте.

Матч

Зенит-2 - Спартак-2 - 0:2 (0:2)

Перерыв

Голы

Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Лобов, Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17), Евсеев, Зырянов, Бавин, Сиротов, Крапухин

Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев, Леонтьев, Мелкадзе, Федчук

Предупреждения:

Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21

Судья:

Андрей Фисенко (Россия)

Место и дата

01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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