«Зенит-2» – «Спартак-2». Селихов сыграет в воротах москвичей

Тренерский штаб «Спартака-2» определился с составом на матч 29-го тура ФНЛ против «Зенита-2».

Стартовый состав: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев (к), Шанбиев, Леонтьев, Пантелеев, Савичев, З. Бакаев, Мелкадзе, Федчук;

Запасные: Филиппов, Щербаков, Сокол, Синодзука, Мамин, Нимели, Руденко.

4 марта Селихов провел матч в молодежном первенстве России за «Спартак»-м против «Краснодара»-м. 22-летний вратарь перешел в московский клуб из «Амкара» в зимнее трансферное окно.

Напомним, матч «Зенит-2» – «Спартак-2» пройдет 1 апреля в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Команда Владислава Радимова занимает с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, москвичи с 41 баллом идут на седьмом месте.