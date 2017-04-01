«Зенит-2» – «Спартак-2». Селихов сыграет в воротах москвичей
Тренерский штаб «Спартака-2»
определился с составом на матч 29-го тура ФНЛ против «Зенита-2».
Стартовый состав:
Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев (к), Шанбиев, Леонтьев, Пантелеев, Савичев, З.
Бакаев, Мелкадзе, Федчук;
Запасные: Филиппов,
Щербаков, Сокол, Синодзука, Мамин, Нимели, Руденко.
4 марта Селихов провел матч в молодежном первенстве России
за «Спартак»-м против «Краснодара»-м. 22-летний вратарь перешел в московский
клуб из «Амкара» в зимнее трансферное окно.
Напомним, матч «Зенит-2» – «Спартак-2» пройдет 1 апреля
в Петербурге и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию.
Команда Владислава Радимова занимает с 34 очками занимает тринадцатое место в ФНЛ, москвичи с 41 баллом идут на седьмом месте.
Матч
Зенит-2 - Спартак-2 - 0:2 (0:2)Перерыв
Голы
Мелкадзе 4 (0:1). Федчук 44 (0:2).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Лобов, Зуев, Карпов, Зуйков, Мустафин (Исаев, 17), Евсеев, Зырянов, Бавин, Сиротов, Крапухин
Спартак-2: Селихов, Кутин, Лихачёв, Макеев, Шанбиев, Савичев, Пантелеев, Бакаев, Леонтьев, Мелкадзе, Федчук
Предупреждения:
Мустафин, 13; Бабурин, 21; Зуев, 42 - Мелкадзе, 21
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
01 апреля 17:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция