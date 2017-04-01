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Луис Энрике: Я настроен еще более радикально по отношению к «Реалу», чем Пике, поэтому мне лучше молчать

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал недавние высказывание защитника команды Херарда Пике.

- Я настроен еще более радикально, чем Пике, поэтому думаю, что мне не стоит говорить на эту тему. Можете интерпретировать это, как хотите. Не имеет значения, что я думаю о словах Пике. Если бы Херарда не было, его стоило бы придумать. Других таких, как он, нет, - заявил Луис Энрике.

Ранее Пике заявил, что он никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет ценностей клуба.

Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения турнирной борьбы.

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