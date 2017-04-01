Сергей Шепелев: У «Ак Барса» не нашлось своих Мозякина и Зарипова

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев поделился мнением о финальной серии Восточной конференции, в котором магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4-0.

- Перед началом серии я предполагал, что она вполне может продлиться до семи матчей. Но, к сожалению, всё завершилось рано. Хотя я и сейчас скажу, что на льду были две равные команды. Судьбу серии решили нюансы, главный из которых – реализация большинства. Взять последний поединок в Казани: к 11-й минуте «Металлург» забросил две шайбы, имея на одного игрока больше, и сделал весомую заявку на победу. Стало понятно, что «Ак Барсу» будет очень сложно вытянуть игру и серию.

Я не думаю, что в дуэте тренеров Илья Воробьев превзошёл Зинэтулу Билялетдинова или, как сейчас говорят некоторые, молодой превзошёл пожилого. Казанцы ведь создавали достаточное количество моментов, просто с реализацией возникали проблемы. Можно сказать, что у «Ак Барса» не нашлось своих Мозякина и Зарипова, - приводит слова Шепелева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 30 марта магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Днем ранее первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.