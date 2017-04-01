«Динамо» разгромило «Тамбов» в ФНЛ

Антон Заболотный: «Динамо» – всего лишь название клуба. Оно не вселяет в нас страха

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от встречи с «Динамо» в 28-м туре первенства ФНЛ (1:2).