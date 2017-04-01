«Динамо» разгромило «Тамбов» в ФНЛ
«Динамо» в Химках взяло верх над «Тамбовом» (3:0) в 29-м туре первенства ФНЛ.
У бело-голубых отличились Дмирий Белоруков (23-я минута), Евгений Луценко (45-я) и Анатолий Катрич (48-я).
Добавим, что на 31-й минуте Луценко не реализовал пенальти.
Столичный клуб набрал 65 очков и на данный момент на 11 баллов опережает идущее вторым «Тосно». У команды Андрея Талалаева 39 очков и восьмая строчка.
В следующем туре «Динамо» 8 апреля сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» в тот же день примет «Балтику».
Матч
Голы
Белоруков 23 (1:0). Луценко 44 (2:0). Катрич 48 (3:0).
Состав
Динамо: Шунин, Темников (Маркелов, 58), Белоруков, Козлов, Хольмен, Калугин (Морозов, 87), Соснин, Зотов (Кузьмин, 64), Катрич, Панченко, Луценко
Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Быстров, Столяренко (Овсиенко, 28), Рыбин (Шляков, 60), Шевчук, Чернышов (Сорокин, 54), Мурнин, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Делькин
Незабитые пенальти
Луценко (Динамо), 30
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
01 апреля 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция