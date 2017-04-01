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«Динамо» разгромило «Тамбов» в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Динамо» в Химках взяло верх над «Тамбовом» (3:0) в 29-м туре первенства ФНЛ.

У бело-голубых отличились Дмирий Белоруков (23-я минута), Евгений Луценко (45-я) и Анатолий Катрич (48-я).

Добавим, что на 31-й минуте Луценко не реализовал пенальти.

Столичный клуб набрал 65 очков и на данный момент на 11 баллов опережает идущее вторым «Тосно». У команды Андрея Талалаева 39 очков и восьмая строчка.

В следующем туре «Динамо» 8 апреля сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» в тот же день примет «Балтику».

Матч

Динамо - Тамбов - 3:0 (2:0)

Голы

Белоруков 23 (1:0). Луценко 44 (2:0). Катрич 48 (3:0).

Состав

Динамо: Шунин, Темников (Маркелов, 58), Белоруков, Козлов, Хольмен, Калугин (Морозов, 87), Соснин, Зотов (Кузьмин, 64), Катрич, Панченко, Луценко

Тамбов: Смирнов, Горбатюк, Быстров, Столяренко (Овсиенко, 28), Рыбин (Шляков, 60), Шевчук, Чернышов (Сорокин, 54), Мурнин, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Делькин

Незабитые пенальти

Луценко (Динамо), 30

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

01 апреля 15:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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