Джефферсон Фарфан: При Магате казалось, что я попал в армию

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о тренировках в «Шальке» времен Феликса Магата.

– Предсезонные сборы Феликса Магата – худшее, что вы пережили в карьере?

– Сто процентов! Тренировки были три раза в день, в 5 утра – подъем на пробежку по лесу или на пляже, – сказал Фарфан в интервью официальному сайту «Матч ТВ». – Особый упор делался на силовые упражнения. Магат разбивал нас на пары и запускал в квадрат, где нужно было побороть соперников и повалить их на землю. В такие моменты мне казалось, что я попал в армию! Многие не выдерживали, особенно новички. Льюиса Холтби вырвало уже после первой тренировки. Еще были упражнения на лестнице. Мы приезжали на стадион и целый час бегали по ступенькам. Когда ноги начинали дрожать от нагрузок, Магат командовал: «А теперь – прыжки!» И 40-50 ступенек вверх нужно было прыгать. Настоящий кошмар!

– В общении Магат такой же суровый?

– В его присутствии нельзя было смеяться. Представьте, идет игра в квадрате «пять на два». Мы, южноамериканцы, любили прокинуть мяч между ног, а потом смеяться над тем, кто попался. Но Магата это так бесило, что мы даже улыбнуться боялись! Все шутки оставались в раздевалке. Например, мои бутсы постоянно прятали или ставили под душ, чтобы они насквозь промокли. Но как только начиналась тренировка, шутки заканчивались. Если Магата не устраивало, как ты тренируешься, то после занятий он оставлял тебя бегать по кругу. Когда мы побеждали, все было нормально. Но если проигрывали, следующим утром Магат заставлял всех бегать по лесу.

Напомним, Фарфан провел семь сезонов в «Шальке». Магат тренировал команду в 2009-2011 годах.