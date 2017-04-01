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Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Уфой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Уфа» дома уступила «Локомотиву» (0:1) в 21-м туре чемпионата России.

Единственный мяч на 37-й минуте забил нападающий гостей Джефферсон Фарфан.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Железнодорожники набрали 30 очков и на данный момент занимают восьмое место, команда Сергея Семака с 32 баллами - на пятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 апреля примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день примет «Спартак».

Матч

Уфа - Локомотив - 0:1 (0:1)

Голы

Фарфан 37 (0:1).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Безденежных, 64), Сухов (Кротов, 77), Пуцко, Никитин, Живоглядов, Засеев (Обляков, 70), Пауревич, Стоцкий, Фатай, Сысуев

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Янбаев, Пейчинович, Михалик, Фернандеш (Баринов, 83), Денисов И., Фарфан, Тарасов, Миранчук А., Игнатьев

Предупреждения:

нет - Игнатьев, 19; Янбаев, 57; Тарасов, 62

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

01 апреля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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