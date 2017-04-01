Евгений Медведев: Для меня стало сюрпризом увольнение Канарейкина

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал о смене главного тренера в омском клубе.

- Я не знаком с Андреем Скабелкой. Встретимся всей командой третьего апреля в Омске и там уже с ним пообщаемся. Запланирован сбор, на котором и состоится разговор тренера с командой. Для меня, вообще, стало сюрпризом то, что убрали тренерский штаб Федора Леонидовича Канарейкина. Я узнал об этом только на днях. Ну а показателем работы с новым тренером станет только совместная работа и результат. Сейчас сложно что-то говорить, - рассказал Медведев официальному сайту КХЛ.

Напомним, что главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин был отправлен в отставку после поражения в полуфинальной серии Восточной конференции «Ак Барсу».