Том Леффлер: Надеюсь, Альварес увидел в бою Головкин - Джейкобс проблеск надежды для себя
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер надеется, что поединок его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом все же состоится.
- Когда боец думает, что у него нет никаких шансов на победу - он начинает требовать все эти сумасшедшие суммы. Надеюсь, Канело в бою Головкин - Джейкобс увидел для себя проблеск надежды. Мы все уважаем Альвареса и то, чего он добился в мире бокса. Но поединок состоится лишь в том случае, если будут выработаны условия, справедливые по отношению к обеим сторонам, - заявил Леффлер.
Loeffler: I Hope Jacobs Bout Gave Canelo a Glimmer of Hope https://t.co/YIcamiAYKA #boxing pic.twitter.com/MrRmIdDbtw— BoxingScene.com (@boxingscene) 1 апреля 2017 г.
Напомним, Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в среднем весе. 19 марта он в тяжелом бою одержал победу по очкам над американцем Дэниелом Джейкобсом.
Ранее промоутер Оскар де ла Хойя заявил о том, что если Головкин выйдет на ринг в июне против Билли Джо Сондерса (чемпиона мира WBO), будет сложно организовать его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом будущей осенью.
Билли Джо Сондерс: Я так и не дождался контракта на бой с Головкиным
Ранее Альварес отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе после того как организация потребовала от него провести бой с Геннадием.