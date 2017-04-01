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Том Леффлер: Надеюсь, Альварес увидел в бою Головкин - Джейкобс проблеск надежды для себя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер надеется, что поединок его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом все же состоится.

- Когда боец думает, что у него нет никаких шансов на победу - он начинает требовать все эти сумасшедшие суммы. Надеюсь, Канело в бою Головкин - Джейкобс увидел для себя проблеск надежды. Мы все уважаем Альвареса и то, чего он добился в мире бокса. Но поединок состоится лишь в том случае, если будут выработаны условия, справедливые по отношению к обеим сторонам, - заявил Леффлер.

Напомним, Геннадий Головкин владеет чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в среднем весе. 19 марта он в тяжелом бою одержал победу по очкам над американцем Дэниелом Джейкобсом.

Ранее промоутер Оскар де ла Хойя заявил о том, что если Головкин выйдет на ринг в июне против Билли Джо Сондерса (чемпиона мира WBO), будет сложно организовать его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом будущей осенью.

Билли Джо Сондерс: Я так и не дождался контракта на бой с Головкиным

Ранее Альварес отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе после того как организация потребовала от него провести бой с Геннадием.

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