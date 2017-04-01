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Бакари Санья: Для меня Венгер на одном уровне с Фергюсоном

Источник:  The SunКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья высказался о том, что думает о главном тренере «Арсенала» Арсене Венгере.

«Для меня Венгер – тренер уровня Алекса Фергюсона. Я вижу, как он старается, чтобы остаться в клубе, потому что он живет клубом и любит его. Я играл у него в «Арсенале» и вижу, как он переживает.

По моему мнению, он и есть «Арсенал», он сделал этот «Арсенал». Я понимаю болельщиков, их разочарование и досаду.

Фанатам нужно поверить в него, посмотреть на то, чего он добился. Они должны помнить – как я буду помнить всю жизнь – что он сделал для клуба и меня.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Я не могу представить «Арсенал» без него», – приводит The Sun слова Санья.

Напомним, Санья играл в «Арсенале» с 2007 по 2014 годы.

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