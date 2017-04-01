Федор Канарейкин: Кошечкин снова очень уверенно проводит плей-офф

Заслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением от финальной серии Восточной конференции, в котором магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» со счетом 4-0.

- Сама серия, особенно ее начало, была очень напряженной, упорной. Но главным аргументом оказалось мастерство отдельных игроков – лидеров нашей лиги. Мозякин, Зарипов, Коварж, вся их пятерка с Ли и Антипиным – это огромная разница с другими на сегодняшний день. При этом совершенно никто не ожидал, что серия закончится «всухую», 4-0. «Ак Барс» был близок к победе в первых встречах – мы увидели насыщенные, контактные игры. Но – на первый план вышло мастерство названных выше хоккеистов, в том числе в неравных составах. В большинстве «Магнитка» вообще чувствует себя очень комфортно, располагая звездами в заявке. Плюс, в очередной раз отдадим должное игре Кошечкина, он снова очень уверенно проводит плей-офф, - приводит слова Канарейкина официальный сайт КХЛ.

Напомним, что 30 марта магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Днем ранее первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует 8 апреля в Магнитогорске.