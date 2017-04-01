Роберт «UFENOK77» Фахретдинов вышел в финал Чемпионата РФПЛ по киберфутболу
Киберфутболист «Уфы» Роберт «UFENOK77» Фахретдинов вышел в финал Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.
В полуфинальном матче Фахретдинов обыграл Михаил «TORRESPNZ» Запорожца со счетом 2:1.
В другом полуфинале сразятся Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург) и Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА).
«РОСГОССТРАХ Чемпионат РФПЛ по киберфутболу» проходит в Казани. Победитель турнира представит Россию на отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.
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