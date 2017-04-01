Федор Канарейкин: В этой жизни возможно все. Невозможно закрыть Мозякина и Зарипова

Заслуженный тренер России, экс-наставник «Авангарда» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Гагарина.

- Дальше нас ждет интереснейшая серия! Достойные соперники – и «Магнитка» уверенно прошла «регулярку», и Петербург. Обе команды и в решающих играх выглядят достойно. Это клубы, считавшиеся фаворитами и перед сезоном, они лучшие всех в лиге укомплектованы, так что вовсе не удивительно, что в финале сойдутся именно они. А суперсвязка «Магнитки»... Я скажу так: в этой жизни, и тем более на хоккейной площадке возможно все. Невозможно только закрыть Мозякина и Зарипова. Пожелаем Сергею и Данису здоровья, дай бог, чтобы они радовали нас еще много лет, - рассказал Канарейкин официальному сайту КХЛ.

Напомним, что 30 марта магнитогорский «Металлург» выиграл четвертый матч в серии у «Ак Барса» (4:1) и вышел в финал Кубка Гагарина. Днем ранее первым финалистом турнира стал питерский СКА, одолевший в полуфинале также в четырех матчах ярославский «Локомотив».

Решающая серия нынешнего сезона стартует двумя встречами в Магнитогорске, затем серия переместится в Санкт-Петербург.