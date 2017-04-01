Рональд Куман: Судя по реакции скамейки «Ливерпуля», судья должен был показать восемь красных карточек

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (1:3) в 29-м туре чемпионата Англии.

«Я по-настоящему горд за свою команду. Да, мы проиграли, но финальный итог не отображает того, что происходило на поле. Мы были очень близки ко второму и третьему голу», - цитирует специалиста Sky Sports.

Комментуруя традиционно бескомпромиссный характер мерсисайдского дерби, Куман сказал: «Возможно, два-три столкновения были перебором. Но это футбол, дерби. Жесткая игра, заслуживающая предупреждений, имела место со стороны обеих команд. Но судя по реакции скамейки «Ливерпуля», я не имею ввиду главного тренера, судья должен был показать восемь красных карточек».