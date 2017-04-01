Рональд Куман: Судя по реакции скамейки «Ливерпуля», судья должен был показать восемь красных карточек
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (1:3) в 29-м туре чемпионата Англии.
«Я по-настоящему горд за свою команду. Да, мы проиграли, но финальный итог не отображает того, что происходило на поле. Мы были очень близки ко второму и третьему голу», - цитирует специалиста Sky Sports.
Комментуруя традиционно бескомпромиссный характер мерсисайдского дерби, Куман сказал: «Возможно, два-три столкновения были перебором. Но это футбол, дерби. Жесткая игра, заслуживающая предупреждений, имела место со стороны обеих команд. Но судя по реакции скамейки «Ливерпуля», я не имею ввиду главного тренера, судья должен был показать восемь красных карточек».
Матч
Ливерпуль - Эвертон - 3:1 (2:1)
Голы
Мане 8 (1:0). Пеннингтон 29 (1:1). Коутиньо 31 (2:1). Ориги 60 (3:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Матип, Клайн, Джан, Лейва, Милнер, Коутиньо (Арнольд, 73), Мане (Ориги, 57), Вейналдум, Фирмино (Клаван, 90)
Эвертон: Роблес, Холгейт, Пеннингтон (Бэрри, 68), Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Дэвис (Валенсия, 67), Баркли, Колверт-Льюин (Миральяс, 82), Гуйе, Лукаку
Предупреждения:
Джан, 69 - Дэвис, 26; Баркли, 40; Уильямс, 63
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
01 апреля 14:30, Энфилд, Текстовая трансляция