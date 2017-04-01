Брент Бернс: Возможно, нам стоит сходить к шаману
Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс прокомментировал поражение от «Калгари» (2:5), ставшее для команды 8-м в последних 10 встречах.
- Этот отрезок надо просто преодолеть. Сейчас мы работаем над этим, но пока не срабатывает. Что ж, надо продолжать работать. Мы знаем, что у нас отличная команда. Кто знает, почему так происходит? Возможно, нам стоит сходить к шаману или что-то вроде того, - приводит слова Бернса официальный сайт НХЛ.
Добавим, что «Сан-Хосе» в 78 встречах регулярного чемпионата набрал 93 очка и занимает пятую строчку в конференции «Запад», обеспечив себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.
Матч
Калгари - Сан-Хосе - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Голы:
Годро (Беннетт), 12:26 (1:0). Монахан (Верстиг, Ткачук), 23:39 (2:0). Власич (Хэйли, Сёренсен), 28:25 (2:1). Стэйджан (Стоун), 32:38 (3:1). Чиассон (Верстиг, Броди), 37:09 (4:1). Карлссон (Павелски, Мартин), 53:06 (4:2). Беннетт (Чиассон), 59:26 (5:2).
Место и дата
01 апреля 04:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция