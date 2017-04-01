Брент Бернс: Возможно, нам стоит сходить к шаману

Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс прокомментировал поражение от «Калгари» (2:5), ставшее для команды 8-м в последних 10 встречах.

- Этот отрезок надо просто преодолеть. Сейчас мы работаем над этим, но пока не срабатывает. Что ж, надо продолжать работать. Мы знаем, что у нас отличная команда. Кто знает, почему так происходит? Возможно, нам стоит сходить к шаману или что-то вроде того, - приводит слова Бернса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Сан-Хосе» в 78 встречах регулярного чемпионата набрал 93 очка и занимает пятую строчку в конференции «Запад», обеспечив себе участие в плей-офф Кубка Стэнли.